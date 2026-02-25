Åì¾ÚºÇ¹âÃÍ¡¢5Ëü8583±ß¡¡Æü¶ä¿Í»ö°Æ¤ÇÇã¤¤¹¤¬¤ë
¡¡25Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤¬Á°ÆüÈæ1262±ß03Á¬¹â¤Î5Ëü8583±ß12Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¶âÍ»´ËÏÂ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ê¥Õ¥ìÇÉ¤È¤µ¤ì¤ë2¿Í¤òÆü¶ä¤Î¿³µÄ°Ñ°÷¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó¼¨¤·¡¢Íø¾å¤²¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÇã¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£½ªÃÍ¤Ç5Ëü8000±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï27.18¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3843.16¡£½ÐÍè¹â¤Ï27²¯7074Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«Êý¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£Æü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤Î¿Í»ö°Æ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Íø¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤À¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬³ÈÂç¡£¾å¾ºÉý¤¬°ì»þ1500±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤Ï5Ëü8875±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£