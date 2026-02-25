モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新。京都・嵐山での旅の一コマを紹介しました。



【写真を見る】【 阿部なつき 】 京都・嵐山でブラックコーデを披露 「『お上品にシンプル』が好きになってきました」 女性ファンからの質問にも回答



阿部さんは、黒のトップスにスウェットパンツ、黒いエルメスのコンスタンスのショルダーバッグという黒ずくめのシンプルなコーディネート。

「Kyoto, Arashiyama. 黒を纏って、風情ある街を歩く贅沢な時間。」と綴り、京都の嵐山を象徴する名所、渡月橋をバックに佇む画像を投稿しました。





嵐山のホテルの石を敷き詰めた庭に佇む後ろ姿は、長く束ねたポニーテールが印象的で、大人の女性の雰囲気が漂って見えます。







阿部さんはストーリーズで「雰囲気変わったってたくさん言われる メイクもお洋服も 『お上品にシンプル』が好きになってきました。」と最近の自身の変化について明かしています。





この投稿にファンからは「素敵過ぎます、ブラック」「神スタイルの女神様降臨」「お洒落コーデ可愛い」「綺麗さ際立つね」といった反響が寄せられています。



阿部さんはまた、ストーリーズで、女性ファンからの質問にも回答。

【夜の仕事しかしたことなく30を迎えるのでこの先不安です、人生不安になる時ありますか?】という質問には、「どんな仕事でも、いくつになっても『このままでいいのかな』 って不安になる瞬間は誰にでもあると思います。私もありますよ」「今まで積み重ねてきたものは絶対に無駄じゃないし、 そこからどう選ぶかはこれから。不安になるって、 ちゃんと自分の人生を考えてる証拠で素敵だと思います応援しています」と、親身になって寄り添う姿勢で回答。





また【モチベーションが上がらない時はどう過ごしてますか?!】という質問には、「ひたすら休みます 笑」「『ああ、今はそういう時期なんだな〜』 って受け入れてあげて、モチベがない自分をお姫様みたいに甘やかしてる」「やる気って“追いかける”ものじゃなくて、 休んでたら、ふと戻ってくるものだと思うから、 焦らないです、、」と、ユーモアを交えて率直に回答しています。







【担当：芸能情報ステーション】