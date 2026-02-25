ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、ペアで日本史上初の金メダル、団体で銀を獲得した三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が２５日、東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、木原は「今すぐではないが、チームで一緒にコーチングしていきたい」と、将来的に２人で指導者に挑戦する意欲を口にした。

木原は、日本ではあまりペアの指導者がいない現状に触れ、「まずは日本で自分たちが指導できるようになれば、（ペア挑戦の）難しさを少し消せると思う」と話し、三浦も「木原選手のコーチングを助けたい」と語った。

帰国時は大勢のファンらの出迎えを受け、木原は「現実なのかなというのが正直な気持ち。浦島太郎さんが生きていたらこういう気持ちだったのかな」と、国内でのフィーバーぶりに驚いた様子。三浦も「メダルを獲得することができたんだと思うことができた」と実感を込めた。

４年後の五輪への思いを問われると、木原は「正直なところまだわからない」と述べるのにとどめた一方、三浦は「木原選手が引退するときは私も引退する時。私が違う人と組んで続けることは絶対にない」と断言した。