2026W杯出場を決めているオーストラリア代表には、どうしてもメンバーに組み込みたい戦力がいる。それがイタリアのサッスオーロでプレイする22歳の攻撃的MFクリスティアン・ヴォルパトだ。



ヴォルパトはイタリアの世代別代表でプレイしてきた実績を持つが、オーストラリアのキャンパーダウン出身の選手だ。オーストラリア代表を選択する権利も有しており、オーストラリア側は2026W杯へヴォルパトにコンタクトを取っているのだ。





サッスオーロは20日にセリエA第26節でヴェローナと対戦しているが、伊『Tuttomercato』はこの一戦にオーストラリア代表監督のトニー・ポポヴィッチとアシスタントコーチのポール・オコンが視察に来ていたと伝えていて、その前日にはヴォルパトと話し合う場も設けられたようだ。ヴォルパトとしては迷うところだろう。ヴォルパトは2006W杯を制したイタリア代表に強い憧れを抱いており、第一希望はアズーリでのプレイだ。しかし、まだA代表デビューは実現していない。近年のイタリアが国際大会で苦戦しているとはいえ、それでもタレントはそれなりに揃っている。このまま待っていてもイタリア代表から声がかかるかは分からない。その点オーストラリア代表ならば今夏の2026W杯から出場機会を掴めそうだ。憧れのイタリア代表を待つのか、それともオーストラリア代表として今夏のW杯を目指すのか。まだ22歳と若いヴォルパトが焦る必要はなさそうだが、果たして。