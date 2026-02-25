プレミアリーグのリバプールとマンチェスターＣが今季終了後にユベントス所属イタリア代表ＤＦアンドレア・カンビアーゾ（２６）の獲得を目指すことが明らかになった。

英サッカー専門サイト『コートオフサイド』が掲載した記事によると、最近の欧州で両サイドのＳＢ、そして中盤もこなせるユーティリティー性の高いカンビアーゾの注目度が日増しに高まっているという。

今冬の移籍期間中にユベントスはカンビアーゾ獲得に対し５０００万ユーロ（約９２億円）のオファーを受けたというが、きっぱりと拒否。今季終了後に獲得を目指すとなれば最低でも６０００万ユーロ（約１１０億４０００万円）の移籍金提示が不可欠。争奪戦が起こればその額が７０００万ユーロ（約１２８億８０００万円）まで引き上がると予想している。

「コートオフサイド」は代理人筋からカンビアーゾの獲得にリバプールとマンチェスターＣが特に”熱心である”との情報をゲット。さらにはＲマドリードもプレミアリーグの２強豪の間に入り、２６歳イタリア代表ＤＦ獲得競争に参戦する可能性もあると伝えている。