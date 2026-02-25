「NewJeansのため…」ミン・ヒジン氏、勝訴金256億ウォンを放棄するとしてHYBEに全訴訟の終結を提案

元ADOR代表のミン・ヒジン氏が、対立を続けてきたHYBEに対し、すべての訴訟を終結させることを提案した。

2月25日午後、ソウル市内でミン・ヒジン氏による記者会見が行われた。

ミン・ヒジン、日本からの投資・NewJeans仲介説浮上

今回の会見は、一審の判決結果を受けた今後の計画を自ら説明するために開かれたものだ。

これに先立つ2月12日、ソウル中央地裁はHYBEがミン・ヒジン氏を相手取った「株主間契約解除確認訴訟」と、ミン・ヒジン氏がHYBEに求めた「プットオプション行使に伴う株式売買代金請求訴訟」の判決を言い渡した。

裁判部は「ミン・ヒジン氏側がADORの独立を模索した点は認められるが、それはHYBEの同意を前提としたものに見える」と判断。HYBEに対し、ミン・ヒジン氏へ約255億ウォン（約27億7000万円）を支払うよう命じた。この判決を不服としたHYBE側は、すでに控訴している。

（写真提供＝OSEN）ミン・ヒジン氏

会見でミン・ヒジン氏は、HYBEに対し「すべての訴訟を終結させよう」と呼びかけた。彼女は「裁判所は、経営権奪取やタンパリング（事前接触）といった刺激的な疑いが虚像であったことを明らかにし、私が提起した創作倫理への問題意識を、経営者として当然の判断だったと認めてくれた。この判決は、2年間の傷を癒やす慰めのようだ。意図せず世間に与えてしまった疲労感には責任を感じている」と心中を明かした。

続けて、「今後はK-POPの新しいビジョンを示すことで、その負い目を返していきたい。勝訴の対価として得る256億（約27億8000万円）ウォンを、別の価値と引き換える決断をした。その最大の理由は、NewJeansのメンバーたちのためだ」と強調した。

ミン・ヒジン氏は、自身が手にするはずの256億ウォンを放棄する代わりに、現在進行中のすべての民事・刑事訴訟を止め、紛争を終結させることを提案。この提案には、自身だけでなくNewJeansのメンバー（ダニエルおよび家族）、パートナー企業、旧ADOR社員、そして騒動に巻き込まれたファンに対するすべての告訴・告発の取り下げが含まれている。

最後に彼女は、「すべての紛争が終わってこそ、アーティストや家族、ファンにこれ以上のノイズが届かなくなる。幸せにステージに立つべき5人のメンバーが、ある者はステージに、ある者は法廷に立たなければならないという現実を、これ以上見過ごすことはできない」と切実な思いを訴えた。

（記事提供＝OSEN）