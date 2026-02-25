ローソンでしか買えない“無印良品550円たためるバッグ”が使い勝手良すぎ！ エコバッグ以上メインバッグ未満の絶妙な立ち位置
国内だけで700を超える店舗があり、私たちにとって身近な存在となっている無印良品。暮らしに溶け込みやさしく寄り添ってくれるシンプルなデザインが魅力で、我が家でも数えきれないほどのアイテムを愛用しています。
全国のローソン店舗でも取り扱っている無印良品ですが、なかには“ローソン限定のアイテム”があるのを知っていましたか？
いざという時に役立つものから美容グッズ、文具、そしてアパレル商品まで幅広く揃っているローソン限定商品の中から、我が家で特に出番の多い優秀アイテムをご紹介します。
◆お値段以上！ ローソン限定の無印バッグ
「子どもの汚れた衣類やタオルをまとめて入れたい」、「水辺や屋外でも気兼ねなく使えるバッグが欲しい」……そんな声に応えてくれるのが、「ポリプロピレンたためるミニトートバッグ ダークグレー」550円（税込）。ポリプロピレン製で水や汚れを気にすることなくガシガシ使えるのが特徴です。
このバッグの魅力は使い勝手の良いデザイン。マチが広く、置いた時にしっかりと自立してくれるためバッグ自体が倒れてしまうことがありません。平たいものの収納や衣類などのかさばるアイテムの収納にも向いています。
約幅44×高さ24.5×マチ幅18.5cmと大きすぎず持ち運びやすいサイズ感ですが、マチのおかげでミニトートとは思えないほど収納力抜群。
◆手に持つことも肩に掛けることもできる2way仕様
2種類の長さの持ち手があり、手に持つことも肩に掛けることもできる2way仕様。耐荷重は3kgです。
簡易的な作りかと思いきや内ポケットが付いていたり、口が全開にならないようフラップも完備されていたりと使い勝手を底上げしてくれるポイントがたくさん散りばめられています。性別や年齢問わず使いやすいシンプルなカラーも◎。
◆エコバッグ以上メインバッグ未満の絶妙な立ち位置
我が家では着替えやタオルを持ち出す時の他に、息子がサッカーの帰りに車の中で食べるお弁当を入れたりも。汚れてもOKな素材なので、座席ではなく車内の床にも抵抗なく置くことができ重宝しています。中が汚れてしまった時にもウェットシートでサッと拭き取ればいいので、お手入れも簡単。
生地感がしっかりしている分、折りたたんだ状態でも一般的なエコバッグと比べると少々かさばります。そのため我が家ではメインバッグに入れて持ち運ぶことはほとんどなく、自宅で物を入れた状態で持ち出すorいざという時のために車の中にたたんで置いておくという使い方が定番となっています。
◆コンビニでサクッと買えるのに永く使える
丈夫で水や汚れに強く、活用シーンが豊富なポリプロピレン製のバッグ。無印良品の店舗にも「ポリプロピレンシートミニトートバッグ」という類似商品が売っていますが、わざわざ店舗を訪れなくても出先で立ち寄ったローソンで気軽に購入できるという点がありがたいです。
ローソン限定の無印良品アイテムは全10種類ほど。今回紹介したバッグや、他のアイテムも気になる！ という方はローソンに立ち寄った際にチェックしてみてくださいね。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
