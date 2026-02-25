りくりゅうの関係は？ド直球質問に揃って「ご想像にお任せします」ゲストブックに書き込んだ「あきらめない」の意味

ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が25日日本記者クラブで記者会見した。

会見の最後に、司会者からは、「凄いプレッシャーが…」「これを聞いてくれという要望が多くて…」という言い訳のような前置きがあった上で、「りくりゅうのお2人は兄妹に見え、友人関係にも見え、夫婦漫才のようにも見える。りくりゅうは何が正解なの？一言！」とド直球の質問が飛び出した。

回答が注目されたが、木原は「え〜」とやや戸惑った様子。三浦が「それを超えているよね」とつぶやくと…

木原「戦友じゃないですけど…」

三浦「一緒にいて当たり前ですし」

木原「ケンカもすごくしますし」

三浦「家族みたいになっている」

木原「あと、まあ、あとはご想像にお任せします（笑）」

三浦「ご想像にお任せします（笑）」

2人の関係性については、2人息を合わせて「ご想像にお任せします」と答えたりくりゅうの2人。

会見者に書いて貰っているゲストブックには「あきらめない」と書き込んだ。

三浦は「普段諦めないことを第一に考えていたんですけど、今回のオリンピックはショートで大きなミスがあって、そこから気持ちを切り替えるのが本当に難しかったんですけど、フリースケーティングを諦めずに私たちらしい演技をして優勝できたので、今大会どんな状況でもあきらめない事も大切さを知ることができました」と「あきらめない」という言葉に込めた思いを語った。

木原も、「口で諦めないというのは簡単ですけど、いざやってみることの大切さを2人で学べました。あきらめないというのは、今後スケートを引退した後も必ず大切になっていくことだなと改めて感じましたし、生涯忘れずに頑張っていきたいなと思います」と話した。

りくりゅうは団体でショートプログラム（SP）、フリーともに1位で日本チームの銀メダルに貢献し、個人ではミスもあってSP5位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高得点をマークする会心の演技で逆転優勝を果たし、金メダルを獲得した。