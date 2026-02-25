ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）の2人が25日、都内の日本外国特派員協会で会見を行った。

三浦は冒頭で「私たちの試合は（日本時間で）朝早い時間だったんですけど多くの方に応援していただいた。SPで大きなミスがあったが今までの7年間を信じて諦めず滑り切れた」とあいさつ。木原も「心が折れそうになることもあったがたくさんの応援で金メダルを獲得することができた」と感謝を述べた。

大逆転での金メダル獲得。木原はフリーに臨むまでの状況を明かした。「朝起きて泣いて、朝食でほうれん草を食べて泣いて、練習でも泣いて…」と“泣き虫”ぶりを告白した。「自分でもなぜか分からなかった。今までこういうことはなかったので不安から来ていたのかもしれない」と明かしながらも「璃来ちゃんが“絶対大丈夫。まだ終わってない”と話しかけてくれて立ち直れた」と回顧。最後に「顔を洗って“弱い自分は終わった”という気持ちでフリーに臨むことができた」と振り返った。

ミラノ・コルティナ五輪では団体で銀メダル獲得に貢献し、ペアでは日本で同種目初の金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）ではリフトミスなどが出て5位発進だったが、フリーで世界歴代最高となる158・13点をマーク。合計231・24点で金メダルに輝き、SP5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇で列島を沸かせた。