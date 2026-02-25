「冬の信楽焼たぬき」



【写真】「信楽焼たぬき」にそっくりな犬さん

こんな投稿をされたのは、「信楽焼たぬきのくつした｜漫画も連載中」（@kutsu_shigatanu）さん。降り積もった雪の上にどっしりと座る信楽焼のたぬき。かと思いきや、その正体は真ん丸なお目めの黒いポメラニアン犬です。



少し斜めに傾いた首の角度も含め、遠くから見ると本物と見分けがつかないくらいそっくりで、多くの人を驚かせました。



「この可愛いたぬきさん、購入したいのですが、どちらでかえましゅか？」

「日本で一番かわいい信楽焼の狸さん」

「ありがたや、ありがたや。ご利益がありますように。（ー人ー）」

「ＡＩには絶対出せない可愛さ！」



信楽焼のたぬきにそっくりなポメラニアンは、「くつちゃん」こと「くつした」ちゃん。クリクリな目でこちらを見つめています。



また、そばに置かれたひょうたんの形をした徳利や笠などの小物も、再現度の高さを演出しています。見た目はほぼたぬきなくつちゃんですが、性格なども含めて普段はどんな犬さんなのでしょうか。くつちゃんの飼い主である「信楽焼たぬきのくつした｜漫画も連載中」さんにお話を伺いました。



ーー投稿でくつちゃんが身に着けている笠やひょうたんは、飼い主さんの手作り？



「笠はネットで購入した菅笠になります。直径25cmの小さめの笠なのですが、それでも少しくつちゃんには大きいため、笠をカットし調整してます。通い帳と徳利は私の手作りです」



ーーくつちゃんの性格は？



「おやつとごはんが大好きであざとい首傾げをしてくれたり、おやつやごはんが楽しみすぎて足踏みすることがあります。また、ちょっと運動神経が鈍く、ボーロキャッチができず背中の上にボーロが載ったまま気づかないといったところもおマヌケではありますが、そこも可愛いと思っています」



ーーくつちゃんと出会った時、どのようなところに惹かれましたか？



「出会った当初は750グラムと小さくてちょっと垂れ目で白い靴下を履いたような足毛とモフモフでとにかくお顔も身体も全部が可愛かったです。動きも普通にトコトコ歩くのではなくピョンっピョンっとバッタのような動きをして『可愛すぎる！』と思いお家にお迎えしたいと思いました」



少しどん臭さを見せる時もあるというくつちゃん。ここは本物のたぬきとも似ていますが、そんなどん臭さも含めた愛嬌には誰もが虜になることでしょう。



マンガも執筆しているという飼い主さんは「これからもくつちゃんの可愛らしい様子をお届けできたらと思っています。また、毎週金曜日Xにて4コマ漫画『ぼくぽめ-ぼくらはポメラニアン』も投稿（現在13話までアップ中）しています。こちらはフィクションとノンフィクションが混合しておりますが、くつちゃんとお兄ちゃんノアわんの個性が詰まった漫画となっております。『もっとくつちゃんのことを知りたい！』と思っていただけましたらぜひ読んでみてください。実際に動いてるくつちゃんをご覧になりたい方は、YouTubeもやってますので見てください」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）