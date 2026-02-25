Ninja」のラインアップを拡充する新モデル

カワサキモータースジャパンは、新型モデル「Ninja 500」を2026年2月28日に発売します。

この新型モデルは「LIGHT, FUN, EASY」というコンセプトの下で開発され、力強さと優れた操作性、そして洗練されたデザインを兼ね備えた新世代の「Ninja」として登場します。

【画像】超かっこいい！ これがカワサキ新型「Ninja500」です！ 画像で見る（30枚以上）

同社は、「Ninja 250」や「Ninja 400」などのライトウエイト・フルカウルモデルを投入し市場を牽引してきましたが、Ninja 500のスタイリングは、これまでのNinjaシリーズと同じく、誰が見てもNinjaと認識できるシャープで攻撃的なデザインが特徴です。

フロントからリアにかけて流れるように重なり合うレイヤー構造のボディワークは新鮮な印象を与え、ボリューム感のあるカウルは、優れたウインドプロテクション性能の確保にも貢献しています。

ヘッドライトには、スーパースポーツモデル「Ninja ZX-6R」などと共通の形状を持つコンパクトなプロジェクターとリフレクターのハイブリッドタイプが採用され、エキサイティングなルックスと高級感を演出しています。

パワートレインの核となるのは、排気量451ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンで、Ninja 400のエンジンを基に排気量を53cc拡大し、最高出力は35kW（48PS）から39kW（53PS）へと高められています。このエンジンは全回転域で優れた出力特性を発揮し、特に低中回転域のトルクが増強されました。これにより、低速からの力強い加速と高回転域まで滑らかに伸びる爽快なパワーフィールを両立させています。排気量の増加に対応するため、バランサーシャフトの再設計やクラッチ容量の拡大、スプリングレートの最適化といった改良も施されています。

車体骨格には、250ccクラスをベースに設計された軽量かつスリムなトレリスフレームを採用。高い剛性と耐久性を備えながら車両重量を171kgに抑え、機敏なハンドリングによる軽快なライディングフィールを実現することに寄与しています。

また、スーパースポーツスタイルのショートホイールベースとロングスイングアームから成るシャーシレイアウトも、Ninjaならではの特性を明確にしています。フロントおよびリアのサスペンションは、増大した排気量と重量に合わせてセッティングが最適化されており、ブレーキングや加速時における車体の姿勢変化を適切にコントロールします。

日常の移動から週末のツーリングまで、幅広いライダーが気負うことなくスポーティな走りを楽しめるよう、実用性も追求されており、ハンドル位置は高めに、ステップ位置はわずかに前方に設定することで、リラックスできる乗車姿勢を確保。シートには乗り心地の良い低反発ウレタンが使用されています。

インストゥルメントパネルには、カワサキ独自のフォントを用いたバースタイルのタコメーターとハイコントラストのフルLCDメーターが備わり、走行中の視認性が追求されています。さらに、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との接続機能も搭載しており、ナビ機能や音声コマンド、着信通知の表示などが可能です。

メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラックの単色で展開される新型Ninja 500の価格（消費税込）は89万1000円となっています。