千葉ロッテ、本拠地の千葉・ZOZOマリンスタジアムで新たに9店オープン「これまで以上に快適で充実した時間を届けしたい」
千葉ロッテマリーンズは、本拠地の千葉・ZOZOマリンスタジアムにおいて、リニューアルオープンを含む計9店舗の飲食売店を新たにオープンすることを発表した。
【写真】似てる？木村投手を含む“『コアラのマーチ』風キャラクター化”された選手のデザイン
本取り組みは、スタジアムにおける観戦体験価値の向上を目的としたもの。球団オリジナルドッグを提供する「HUNGRY MARINE（ハングリーマリン）」や、“マリーンズゆかりの地の食”をテーマとする「ROOTS MARINES（ルーツマリンズ）」の新規出店をはじめ、首都圏で高い人気を誇る専門店や既存店舗の移転リニューアルなど、多彩なラインアップを展開する。これにより、野球観戦とともに“スタジアムならではの食の楽しみ”を提供し、来場者にこれまで以上に快適で充実した時間を届けたいとしている。なお、各店舗は、3月10日開催の福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦（午後1：00試合開始）より順次営業を開始する。
■新店舗の一覧
・Hungry Marine(ハングリーマリン)：【フロア2】207番通路横、
・ROOTS MARINES(ルーツマリンズ)：【フロア2】Bゲート横、
・AM:PM(エーエムピーエム)：【フロア2】204通路付近、
・ROCKET CHICKEN(ロケットチキン)：【フロア2】214通路付近、
・RIO GRNDE GRILL(リオグランデグリル)：【フロア1】レフトスタンド下、
・Bistro 0(ビストロ ゼロ)※移転オープン：【フロア2】208通路付近、
・ゼッテリア/ZETTERIA：【フロア2】210通路付近、
・志ん橋：【フロア4】405通路付近、
・ごっつええ本舗：【フロア4】406通路付近
■営業開始日
・3月10日：Hungry Marine、ROOTS MARINES、ROCKET CHICKEN、RIO GRANDE GRILL、Bistro 0、ゼッテリア／ZETTERIA
・3月14日：志ん橋、ごっつええ本舗
・3月15日：AM:PM
