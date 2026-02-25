千葉ロッテ、選手を“『コアラのマーチ』風キャラクター化” ミニトート付チケット発売 木村優人投手「自分がコアラのデザインになっているのは不思議な感覚」
千葉ロッテマリーンズは、5月1日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる埼玉西武ライオンズ戦(後6：00分試合開始)において、「選手コアラデザインミニトート」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着1万枚販売することを発表した。
【写真】似てる？木村投手を含む“『コアラのマーチ』風キャラクター化”された選手のデザイン
本アイテムは、木村優人投手をはじめとした選手8人を『コアラのマーチ』キャラクター風にデザインしたミニトートバッグ。投げる、打つ、走るといったプレーシーンをモチーフに、選手たちの躍動感あふれる姿を可愛らしく表現した。表面には選手コアライラストを、裏面には選手ネームとナンバーをあしらったデザインとなっている。トートバックは全8種あり、ランダムでのお渡しとなるためデザインは選べない。
■木村優人投手のコメント
「小さい頃から親しんできた『コアラのマーチ』とこうした形で関わることができて、とてもうれしいです。自分がコアラのデザインになっているのは不思議な感覚ですが、投げている姿も可愛く表現してもらっているので、ぜひ注目してほしいです。このバッグを持って応援してくださるファンの皆さんに、勝利で恩返しできるよう頑張ります」
■選手コアラデザインミニトート概要
デザイン対象選手：横山陸人投手、木村優人投手、廣池康志郎投手、寺地隆成捕手、上田希由翔内野手、宮崎竜成内野手、西川史礁外野手、山本大斗外野手
サイズ：縦25センチ×幅36センチ×マチ13センチ
