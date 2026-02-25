千葉ロッテ、選手を“『コアラのマーチ』風キャラクター化” ミニトート付チケット発売 木村優人投手「自分がコアラのデザインになっているのは不思議な感覚」

千葉ロッテ、選手を“『コアラのマーチ』風キャラクター化” ミニトート付チケット発売 木村優人投手「自分がコアラのデザインになっているのは不思議な感覚」