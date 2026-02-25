安藤サクラ、夫・柄本佑＆松坂桃李に“挟まれ”3ショット ほほ笑ましい姿に反響続々「何てステキな写真」「幸せそうなサクラさん」「ほっこり癒されました」

安藤サクラ、夫・柄本佑＆松坂桃李に“挟まれ”3ショット ほほ笑ましい姿に反響続々「何てステキな写真」「幸せそうなサクラさん」「ほっこり癒されました」