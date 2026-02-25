安藤サクラ、夫・柄本佑＆松坂桃李に“挟まれ”3ショット ほほ笑ましい姿に反響続々「何てステキな写真」「幸せそうなサクラさん」「ほっこり癒されました」
俳優の安藤サクラ（40）、俳優の柄本佑（39）、俳優の松坂桃李（37）が24日、移動映画館「キノ・イグルー」の代表・有坂塁のインスタグラムに登場。満面の笑みを浮かべる3ショットが公開された。
【写真】「何てステキな写真」夫・柄本佑＆松坂桃李に安藤サクラが“挟まれる”3ショット
ピースサインの絵文字とともにアップされた写真では、柄本と松坂の間に並んだ安藤が2人と腕を組んでおり、3人はカメラに向けてダブルピースを決めている。
このほほ笑ましい3ショットに、「何てステキな写真でしょう」「はぁ〜大好きな人ばかり」「仲の良いご夫婦」「高身長なお二人に挟まれて素敵な安藤さん」「幸せそうなサクラさん」「最高！この写真見るだけで幸せな気分になれる」「心がほっこり癒されました」など、反響が寄せられている。
