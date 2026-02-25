25日放送のMBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」で、水曜パートナーの梅山茜（34）が大阪マラソン完走を報告した。パーソナリティーのヤマヒロこと山本浩之（63）も沿道から声援を送った。

タイムは4時間45分2秒。昨年の記録を6分短縮したが、ヤマヒロが「クリアしたら、ご褒美は焼き肉」として設定した4時間30分切りはならなかった。「暑くて、ずっとつらかった。塩タブレットとチクワで塩分補給してました」（梅山）

当日は、この季節にとっては暖かく、ランナーには走りづらいコンディションだった。「30キロ過ぎからペースがガクンと落ちた。二度と走りたくないという気持ちになった」と苦しんだ。そのなかで力を与えてくれたのは番組リスナーの応援だった。「それゆけ！梅山茜」などと幟（のぼり）を立てて沿道から声援を送るグループ。大会前の練習会に参加したブラインドランナーは「応援に行きます。僕らは目が見えないので、近づいたら声を掛けてください」と約束、その通り苦しい後半で待っててくれた。「うれしかった！ 泣きそうになりました」

「タイムについては悔しかった。来年もどこかの大会で4時間30分を目指します。ひとりでは寂しいので、ヤマヒロさん走りませんか？」とアプローチしていた。

昨年の大阪マラソンは、4時間51分29秒で完走し、ヤマヒロからご褒美の焼き肉をごちそうになった。今年は「目標達成ならず、焼き肉はおあずけ」とヤマヒロから無情の宣告を受けた。