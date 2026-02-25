これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（3月）16:00
予想 -22.5 前回 -24.1
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 0.4% 前回 0.4%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.6%（季調前前年比)
フランス消費者信頼感指数（2月）16:45
予想 N/A 前回 90.0
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（1月）19:00
予想 1.7% 前回 2.0%（1.7%から修正）（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（1月）17:30
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第4四半期）時刻未定
予想 1.0% 前回 1.0%（前期比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/14 - 02/20）21:00
予想 N/A 前回 2.8%（前週比)
※予定は変更されることがあります。
ドイツGfK消費者信頼感調査（3月）16:00
予想 -22.5 前回 -24.1
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 0.4% 前回 0.4%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.6%（季調前前年比)
フランス消費者信頼感指数（2月）16:45
予想 N/A 前回 90.0
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（1月）19:00
予想 1.7% 前回 2.0%（1.7%から修正）（前年比)
予想 2.2% 前回 2.2%（コア・前年比)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（1月）17:30
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第4四半期）時刻未定
予想 1.0% 前回 1.0%（前期比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/14 - 02/20）21:00
予想 N/A 前回 2.8%（前週比)
※予定は変更されることがあります。