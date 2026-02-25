これからの予定【発言・イベント】
17:40 ブロック豪中銀総裁、討論会出席
19:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、欧州議会出席
26日
0:30 米週間石油在庫統計
0:40 バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
1:00 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
1:30 米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
3:00 米5年債入札（700億ドル）
3:20 ムサレム・セントルイス連銀総裁、連銀の役割について講演（質疑応答あり）
6:20 エヌビディア決算
月例経済報告（2月）
香港財政長官、26-27年度予算発表
※予定は変更されることがあります。
