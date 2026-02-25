テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、ダイバージェンスに注意

0.7148　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7143　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7108　現値
0.7072　10日移動平均
0.7064　一目均衡表・転換線
0.7047　21日移動平均
0.7001　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6945　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6938　一目均衡表・基準線
0.6703　一目均衡表・雲（上限）
0.6700　100日移動平均
0.6616　200日移動平均
0.6600　一目均衡表・雲（下限）

　豪ドル/ドルは２１日線をサポート水準とする上昇トレンドが継続している。１０日線に関しては下回る場面も散見されており、サポートとしての信頼度は低下している。気を付けたいのがＲＳＩ（１４日）の低下傾向だ。１月終盤の８５付近から現在は６４．０に低下している。スポットレートの高止まりとは対照的な動きを示しており、いわゆるダイバージェンス現象となっている。これは反落のシグナルとして知られており、今後の動向に注意が必要となろう。