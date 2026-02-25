テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、ダイバージェンスに注意 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、ダイバージェンスに注意

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド継続も、ダイバージェンスに注意



0.7148 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7143 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7108 現値

0.7072 10日移動平均

0.7064 一目均衡表・転換線

0.7047 21日移動平均

0.7001 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6945 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6938 一目均衡表・基準線

0.6703 一目均衡表・雲（上限）

0.6700 100日移動平均

0.6616 200日移動平均

0.6600 一目均衡表・雲（下限）



豪ドル/ドルは２１日線をサポート水準とする上昇トレンドが継続している。１０日線に関しては下回る場面も散見されており、サポートとしての信頼度は低下している。気を付けたいのがＲＳＩ（１４日）の低下傾向だ。１月終盤の８５付近から現在は６４．０に低下している。スポットレートの高止まりとは対照的な動きを示しており、いわゆるダイバージェンス現象となっている。これは反落のシグナルとして知られており、今後の動向に注意が必要となろう。

