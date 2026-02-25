千葉ロッテ、「エナメルミニショルダー」付チケット発売 藤原恭大外野手「ジムに行くときなどにも使えそう」
千葉ロッテマリーンズは、4月5日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる福岡ソフトバンクホークス戦（午後1：00試合開始）において、「エナメルミニショルダー」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着1万枚限定で販売することを発表した。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
本アイテムは、光沢のある素材感が特徴のスポーツバッグで、マリーンズのチームカラーを採用し、中央には球団のワードロゴを施したデザインとなっている。
■藤原恭大外野手のコメント
「エナメルバッグは光沢があってスタイリッシュですし、水や汚れにも強くてお手入れがしやすいので、ジムに行くときなどにも使えそうだなと思いました。荷物もしっかり入るので、普段使いにもぴったりですね。このTEAM26デーをきっかけに、ぜひファンクラブTEAM26に入って、球場でも日常の中でも一緒にマリーンズを応援してもらえたらうれしいです」
■エナメルミニショルダー概要
素材：エナメルPVC製
サイズ：横280ミリ×縦200ミリ×奥行き110ミリ
