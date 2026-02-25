千葉ロッテ、3・15オープン戦後にトークショー実施 参加選手は当日発表
千葉ロッテマリーンズは、3月15日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる埼玉西武ライオンズとのオープン戦（午後1：00試合開始）終了後のグラウンドにて、選手トークショーを開催することを発表した。
【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
3月13日から15日までの期間は、「2026プレシーズンイベント」と題し、選手との写真撮影会やハイタッチ会などを実施予定で、本トークショーはその一環として開催。トークショーでは、ここまでの調子や2026年シーズンに向けた意気込みなどをテーマに、参加選手によるトークを展開する。なお、トークショーに参加する選手は、イベント当日、ステージに登場した際に発表する。なお、本イベントの模様はCS日テレNEWS24にて放送されるほか、パーソル パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、Rakuten パ・リーグ Specialにてインターネット配信を予定。また、2026年シーズンシートオーナー、2026年シートセレクトクーポン保有者、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員（同伴者1名まで可）の皆さまは、グラウンド内にて本イベントに参加可能となる。
■昨年の選手トークショーに参加した上田希由翔内野手と山本大斗外野手コメント
▼上田希由翔内野手コメント
「昨年はレギュラーシーズン開幕を前に、ファンの皆さんと直接交流することができ、とても貴重で楽しい時間を過ごすことができました。温かい声援やたくさんのエールをいただき、本当にうれしかったです。今年はどの選手が参加するのか、ぜひ楽しみにしていてください」
▼山本大斗外野手コメント
「昨年のトークショーでは、ファンの皆さんと近い距離でお話しできて、いつもとはまた違った形で交流できたのが印象に残っています。皆さんの声を直接聞くことができ、シーズンに入る前から気持ちが引き締まりました。今年のトークショーも、ぜひ楽しみにしていてください」
