４児ママで女優・平愛梨が２５日、ＳＮＳを更新。子供たちに野菜を食べさせる方法を明かした。

「子供ごはん♡ お弁当にお野菜入れても残すから他のごはんで野菜たっぷり入れると決めた」とし、ミートスパゲッティ、ハンバーグ、チャーハン、オムライス、カレーライスに入っている野菜だけは「パクパク食べる」ことを明かした。

「残されるのが嫌でお皿に少しづつ盛って食卓に並べるけど、私も座って一緒に食べようとすると『おかわりください』合戦」になり、「お母さんて子供がいると１度座って『いただきます』してから『ごちそうさま』するまでちゃんと座れたことってなくない？！」とつづり、サッカー日本代表の夫、長友佑都がたまに子供たちを外食につれていってくれる「僅かな時間は一休みご褒美ができてその１回が１２０％エネルギーチャージになる」と感謝した。

ル・クルーゼの珍しい車型のお皿に入ったミートソースパスタ（ペンネ）、手羽先というご飯の写真を添えており、フォロワーからは「世の中のご主人様が長友家を学んで下さいね 妻は日々家事に追われてます 代弁してくれてありがとう」「美味しそう」「分かります（涙）人手がある時しか頂きます〜ごちそうさままで座ってられませんよね…」などの声が届いている。