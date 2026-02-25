日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が２４日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「買い物依存」。ＡＫＢ４８の初期メンバーとして知られた川崎希は、セカンドキャリアでファッションブランドを立ち上げ、ネイルサロンも経営するなど大成功。現在はセレブ著名人として知られる。

上田から「川崎さんも、けっこうお買い物するの？」と聞かれると、川崎は「私は毎日、普通のスーパーで普通に１万円買い物をするとか…」と笑顔。上田が「え！スーパーで？」と驚くと、川崎は「スーパーで１万円買い物しない日なくないですか？」と聞いた。上田は「毎日、パーティーやってんの？」と苦笑した。

つづけて、川崎は「Ａｍａｚｏｎでも毎日２、３万買うんです」と告白。「普通の生活用品。シャンプーだったり…。ストックで。ちょっとなくなってきたかもしれないとか。ちょっとした家電？掃除機がちょっと調子悪いかもとか。カードの請求が…。１０年ぐらいかな？３桁を下回ったことは、まあ、ないです。ネットショップだけで」と明かして、スタジオを騒然とさせた。

ファーストサマーウイカは川崎の告白に「何？物価高？何で？分かんない？日常で２、３万円は…。異常ですよ？異常だと思います！」と叫んで、笑わせていた。