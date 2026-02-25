元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が25日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」（後1・50）にコメンテーターとして生出演し、高市早苗首相（自民党総裁）の事務所が、先の衆院選で当選した自民議員側に対し、当選祝い名目で数万円相当のカタログギフトを配布していたことに言及した。

首相は自身のX（旧ツイッター）で、当選へのねぎらいの気持ちを込め、全員に「（自身が支部長を務める）奈良県第2選挙区支部として品物を寄付した」と説明した。政治資金規正法は「何人も公職の候補者の政治活動に関して寄付をしてはならない」と規定。一方、支部を含む政党から公職の候補者への物品による寄付は認められている。高市氏は25日、参院本会議で代表質問を受け、金額は1人分約3万円で、当選315人分で約1000万円だったことを明らかにしている。

法律上の建て付けについて、橋下氏は「違法とは言えない」としつつも、「非常に残念」と失望感をあらわにした。「高市さんはいわゆる 永田町スタイルの政治から距離を置いた人だと思っていて、そういうところを支持する方も多かった」。石破茂前首相も、一昨年の衆院選に初当選した議員に10万円分の商品券を配ったことが昨年、明らかになり、強い批判を浴びた。

高市氏は政党交付金からの出資を否定しており、橋下氏は「政党交付金でなければ、政治献金です」と解説した。その上で、「政治家がみんな間違うのは、政治献金は自分で集めたお金、自分たちで集めたお金だから、自由に使わせてくれっていう思いがあるんですけども、これは非課税ですから。納税していないということはある意味、補助金があるようなものなんですよ」と指摘した。

衆院選では、高市人気に乗りまくった選挙戦略で、自民が歴史的大勝。政治とカネ問題、旧統一教会問題などについて有権者が判断を下した。今回も、有権者がどう見るかが全てだという。橋下氏は「有権者が（高市）人気でそれを許すかどうか」」と述べた。