琉球、A東京、宇都宮が頂点へ挑む…EASLファイナルズのチケットが2月26日12時より販売開始

東アジアスーパーリーグ（EASL）は、3月18日から22日にかけて開催する6チームによるプレーオフ「EASLファイナルズ・マカオ2026」の観戦チケットを、オフィシャルパートナーのTicketlinkを通じて2月26日（木）12時（日本時間）から販売開始すると発表した。

大会は3月18日の準々決勝、20日の準決勝、22日の3位決定戦および決勝戦のスケジュールで実施される。準々決勝では桃園パウイアン・パイロッツ対ソウルSKナイツ（日本時間18時／現地時間17時）、宇都宮ブレックス対ニュータイペイキングス（日本時間20時30分／現地時間19時30分）が予定されている。

準決勝はマカオのスタジオシティ・イベントセンターで開催され、琉球ゴールデンキングスが準々決勝第2試合の勝者と対戦（日本時間19時／現地時間18時）、アルバルク東京が準々決勝第1試合の勝者と対戦（日本時間21時30分／現地時間20時30分）。決勝戦は3月22日（日本時間19時／現地時間18時）に行われる。

チケットは1日通し券で販売され、準決勝は180MOP（マカオ・パタカ／約3300円）から、3位決定戦および決勝戦は210MOP（約4000円）からの価格設定。なお、3月18日の準々決勝は一般公開で無料となり、事前予約者には優先座席が提供される予定だ。

今大会の賞金額は優勝150万米ドル（約2億3000万円）、準優勝75万米ドル（約1億1000万円）、3位35万米ドル（約5700万円）が授与される。リーグ史上最大規模のプレーオフとして実施される。

なお、過去のEASLでは、2023－24シーズンに千葉ジェッツ、2024－25シーズンには広島ドラゴンフライズがアジア王者の座に就いており、日本勢は現在大会2連覇中。今大会に出場する琉球、A東京、宇都宮には、Bリーグ勢として3年連続のアジア制覇達成に期待がかかる。