デンカが続伸、子会社がＬｉＢ向けセル間断熱材を開発

デンカ<4061.T>が続伸している。この日、子会社デンカエラストリューションが、リチウムイオンバッテリー（ＬｉＢ）の熱暴走抑制に寄与するＬｉＢ向けセル間断熱材を開発し「ＰｒｏｆｙＧｕａｒｄ」シリーズとして販売を開始すると発表しており、好材料視されている。



「ＰｒｏｆｙＧｕａｒｄ」は、デンカが開発した断熱・延焼防止材「ＰｒｏｆｙＧｕａｒｄ」に、デンカエラストリューションのゴム製品製造技術を応用したクッション性材料を組み合わせた製品。セル間断熱材は、電気自動車を中心とする車載用バッテリーに幅広く採用されているほか、定置型蓄電池（ＥＳＳ）への採用も含めて更なる市場成長が期待される分野であり、車載用途およびＥＳＳ用途での採用拡大や、バッテリー以外の建築向け耐火用途などへも展開するもようだ。



出所：MINKABU PRESS