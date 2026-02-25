２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円６０銭前後と前日午後５時時点に比べ５０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円６２銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５５円９０銭前後で推移しており、正午前後には１５５円３０銭台まで下落する場面があった。ただ、その後ドル買い・円売りが活発化し、午後０時２０分過ぎには一時１５６円０４銭前後まで円安が進行した。政府は正午過ぎに日銀審議委員に中央大名誉教授の浅田統一郎氏と青山学院大教授の佐藤綾野氏を充てる人事案を提示した。ともに利上げに慎重な「ハト派」との評価が出ており、これを受け、日銀の追加利上げ観測が後退し円安が進行した。ただ、依然として半年に１回程度の利上げペースは変わらないとの見方も多く、思惑が錯綜するなか午後３時にかけ１５５円台半ばへ軟化した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８０１ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。







出所：MINKABU PRESS