株式会社ワイドトレードは、Summit Creative製品の国内発売1周年を記念したキャッシュバックキャンペーンを3月7日（土）から実施する。

対象製品はTENZINGのジップトップバックパックおよびロールトップバックパック（いずれも全色）。応募者にはVJAギフトカード3,000円分が送られる。

応募には、申込書、購入時のレシートまたは領収書のコピー、バッグ付属の正規品認定証のコピーの3点が必要で、郵送のほか、FAXまたはメールでも受け付ける。

TENZINGはアウトドアシーンでの使用を想定したバックパックシリーズ。トップ部の開閉方法が異なるシップトップとロールトップを用意する。

対象購入期間

2026年3月7日（土）～4月5日（日）



応募締切

2026年4月30日（木）当日消印有効



対象製品

キャッシュバック額

TENZING ジップトップバックパック18L、25L、35L、45L（ブラック、オレンジ、ブルー） TENZING ロールトップバックパック30L、40L、50L（ブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュ）VJAギフトカード3,000円分