キャンペーン：Summit Creativeのバッグパック購入で3,000円キャッシュバック
株式会社ワイドトレードは、Summit Creative製品の国内発売1周年を記念したキャッシュバックキャンペーンを3月7日（土）から実施する。
対象製品はTENZINGのジップトップバックパックおよびロールトップバックパック（いずれも全色）。応募者にはVJAギフトカード3,000円分が送られる。
応募には、申込書、購入時のレシートまたは領収書のコピー、バッグ付属の正規品認定証のコピーの3点が必要で、郵送のほか、FAXまたはメールでも受け付ける。
TENZINGはアウトドアシーンでの使用を想定したバックパックシリーズ。トップ部の開閉方法が異なるシップトップとロールトップを用意する。
対象購入期間
2026年3月7日（土）～4月5日（日）
応募締切
2026年4月30日（木）当日消印有効
対象製品TENZING ジップトップバックパック
18L、25L、35L、45L（ブラック、オレンジ、ブルー） TENZING ロールトップバックパック
30L、40L、50L（ブラック、オレンジ、グリーン、シャンパーニュ）