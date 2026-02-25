乃木坂46中西アルノ『ENTAME 0.36sec.』創刊号の表紙・巻頭に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“忘れられない一瞬”をコンセプトにしたインタビュー＆ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』が、2月28日に創刊。記念すべきvol.01の表紙・巻頭は、乃木坂46の中西アルノがつとめる。

■中西アルノの撮影の舞台は、重要文化財・萩原家住宅

4月9日から放送開始となるテレビ東京系連続ドラマ『惡の華』への出演が発表され、話題を呼んだことも記憶に新しい中西アルノ（※メイン写真）。

今回の撮影の舞台となったのは、重要文化財・萩原家住宅。長い時間を静かに積み重ねてきたその空間に、彼女はそっと身を委ねた。磨き込まれた床、カーテン越しのやわらかな光、柱に残る生活の気配。時代が確かに息づいていた記憶に触れながら、過去と現在が緩やかに交差していく。懐かしさと新しさ、そのあわいに立つ中西アルノの姿を静かに丁寧に捉えている。

また、中西アルノを形作ってきた、好きな音楽や映画について語ったロングインタビューも掲載。

PHOTO BY 藤原宏 ※メイン写真

■AKB48の新センター、伊藤百花が考えるセンター像とは？

2月25日に67thシングル「名残り桜」をリリースしたAKB48からは、新センターをつとめる伊藤百花が登場。

レッスンや撮影に追われる忙しい日々を過ごす彼女が、目的地を決めずに街を散策。忙しさの合間にふと訪れた、静かな一日が撮影された。

伊藤百花が考えるセンター像について迫ったインタビューも必読。

■虹コン・石浜芽衣、江籠裕奈、#よーよーよー・由良ゆら、月刊PAM・船井美玖のグラビアも要チェック

さらに、フレッシュなグラビアが目白押し。

4月19日から『Spring Tour 2026』を開催する虹のコンキスタドールから石浜芽衣が登場。今は推される側として輝いている彼女だが、中高時代はアイドルオタクだった経験を持つ。そんな彼女の原点と現在の軌跡を辿るオタク女子グラビアが実現。インタビューでは、推す側だった学生時代の話や、推される側となったあとに味わった“最高の瞬間”について語っている。

SKE48を卒業後、ソロアイドルとして活躍する江籠裕奈は、写真家・青山裕企の『SCHOOLGIRL COMPLEX』とのコラボグラビアを披露。「ソロになってから着たのは初めて」と語る制服ショット。また、長かった髪をバッサリ切ってから初の撮影とのことで、貴重なグラビアとなった。インタビューでは、ソロアイドル3年目に突入した彼女が、活動を通して大切にしていることをコメント。

#よーよーよーからは、各誌のソログラビアでも活躍中の由良ゆらが登場。とある商店街にある小さなお店を舞台に、ちょっとポンコツな店主に扮し、キュートなグラビアで魅せる。ロングインタビューでは、子供の頃からアイドルになるまでの話を深堀り。今いちばんハマっていてアクスタを持ち歩いているという推しの話も。

2人組オルタナティブガールズユニット、月刊PAMの船井美玖は、中華料理屋を舞台に撮影。グラビア写真集やグラビア誌が好きだと公言する彼女が「ずっと楽しいままだし、どんどん面白くなっている」というグラビアへの熱い想いを語ったインタビューにも注目だ。

■通常版、特別版ともに、セブンネット限定で特典ポストカード付きver.が発売

なお『ENTAME 0.36sec. vol.01』は、ネット書店にて伊藤百花が表紙を飾る特別版が展開。

そして、通常版、特別版ともに、セブンネット限定で特典ポストカード付きver.が登場。通常版は中西アルノのポストカード（2種から1種選択）ver.、裏表紙を飾る由良ゆらのポストカードver.、特別版は伊藤百花のポストカード（3種から1種選択）ver.、江籠裕奈のポストカードver.が発売される。

■書籍情報

2026.02.28 ON SALE

『ENTAME 0.36sec. vol.01』

