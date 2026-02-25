東鉄工業 <1835> [東証Ｐ] が2月25日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の165億円→194億円(前期は160億円)に17.6％上方修正し、増益率が2.9％増→21.0％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の98.5億円→127億円(前年同期は116億円)に29.4％増額し、一転して9.5％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

豊富な手持工事の順調な進捗に加え、採算性を重視した受注活動や技術開発による生産性向上、機械化による効率性向上の取り組みの継続によって利益率の改善が見込まれることから、売上高および各利益額が前回発表予想を上回る見込みとなったため、業績予想を修正いたしました。

