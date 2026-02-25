25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数836、値下がり銘柄数602と、値上がりが優勢だった。



個別ではテクニスコ<2962>、ケミプロ化成<4960>、岡本硝子<7746>、日本精密<7771>、タカノ<7885>など6銘柄がストップ高。東京衡機<7719>は一時ストップ高と値を飛ばした。ファーストコーポレーション<1430>、キャンディル<1446>、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、佐藤渡辺<1807>、松井建設<1810>など139銘柄は昨年来高値を更新。光陽社<7946>、三ッ星<5820>、津田駒工業<6217>、日本電子材料<6855>、ツツミ<7937>は値上がり率上位に買われた。



一方、クオンタムソリューションズ<2338>、メタプラネット<3350>、フォーシーズＨＤ<3726>、リミックスポイント<3825>、ショーケース<3909>など9銘柄が昨年来安値を更新。日本山村硝子<5210>、ＴＢグループ<6775>、アシードホールディングス<9959>、サインポスト<3996>、児玉化学工業<4222>は値下がり率上位に売られた。



