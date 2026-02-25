　25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　265777　　　86.2　　　 57780
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 30989　　　72.1　　　　4196
３. <1321> 野村日経平均　　 21731　　　16.3　　　 60900
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17230　　　53.8　　　 68740
５. <1360> 日経ベア２　　　 16804　　　65.3　　　 103.3
６. <1540> 純金信託　　　　 15868　　　-8.3　　　 24690
７. <1579> 日経ブル２　　　 15583　　　93.3　　　 622.8
８. <1542> 純銀信託　　　　 14774　　 -20.1　　　 41440
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　7016　　　45.4　　　 902.0
10. <1306> 野村東証指数　　　6706　　 -29.2　　　　4045
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　5549　　　56.6　　　　3519
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3507　　 258.6　　　　 170
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3363　　　41.0　　　 88670
14. <1330> 上場日経平均　　　3242　　 236.3　　　 61040
15. <1329> ｉＳ日経　　　　　2948　　　17.2　　　　6071
16. <1615> 野村東証銀行　　　2914　　 -61.6　　　 621.7
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　2781　　 -49.9　　　244000
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2725　　 147.7　　　 60680
19. <1489> 日経高配５０　　　2694　　　16.2　　　　3305
20. <1328> 野村金連動　　　　2315　　 -36.2　　　 19175
21. <1358> 上場日経２倍　　　2217　　 166.8　　　109800
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2201　　 -26.4　　　 74220
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1905　　 -15.6　　　 394.6
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1893　　 -13.3　　　2182.0
25. <314A> ｉＳゴールド　　　1740　　 -53.2　　　 382.8
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1618　　　87.7　　　 69600
27. <1398> ＳＭＤリート　　　1526　　 -39.2　　　2097.5
28. <1541> 純プラ信託　　　　1523　　　 7.3　　　 10630
29. <1655> ｉＳ米国株　　　　1440　　 -24.4　　　 771.8
30. <200A> 野村日半導　　　　1108　　 -10.1　　　　3411
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1057　　　23.9　　　　3420
32. <473A> ニ日経２２５　　　1009　100800.0　　　　1175
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 965　　　72.3　　　 60530
34. <2559> ＭＸ全世界株　　　 955　　　58.9　　　 26930
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 875　　 103.5　　　 30840
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 856　　 154.8　　　 66890
37. <1571> 日経インバ　　　　 848　　 -35.1　　　　 355
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 835　　 -47.1　　　　1103
39. <2564> ＧＸ高配日株　　　 752　　 482.9　　　　3684
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 723　　　78.1　　　 56590
41. <1478> ｉＳ高配当　　　　 701　　 117.7　　　　5187
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 633　　　37.3　　　 132.1
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 559　　　 8.3　　　 39270
44. <2631> ＭＸナスダク　　　 548　　 277.9　　　 27825
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　 542　　　-3.9　　　　3087
46. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 521　　 -24.4　　　 12790
47. <2646> ＧＸメタ日株　　　 514　　 102.4　　　　4084
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 483　　 117.6　　　　 106
49. <1629> 野村商社卸売　　　 483　　　 7.6　　　142450
50. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 443　　　91.8　　　　2901
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース