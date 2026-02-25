ETF売買代金ランキング＝25日大引け
25日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 265777 86.2 57780
２. <1357> 日経Ｄインバ 30989 72.1 4196
３. <1321> 野村日経平均 21731 16.3 60900
４. <1458> 楽天Ｗブル 17230 53.8 68740
５. <1360> 日経ベア２ 16804 65.3 103.3
６. <1540> 純金信託 15868 -8.3 24690
７. <1579> 日経ブル２ 15583 93.3 622.8
８. <1542> 純銀信託 14774 -20.1 41440
９. <1568> ＴＰＸブル 7016 45.4 902.0
10. <1306> 野村東証指数 6706 -29.2 4045
11. <2644> ＧＸ半導日株 5549 56.6 3519
12. <1459> 楽天Ｗベア 3507 258.6 170
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3363 41.0 88670
14. <1330> 上場日経平均 3242 236.3 61040
15. <1329> ｉＳ日経 2948 17.2 6071
16. <1615> 野村東証銀行 2914 -61.6 621.7
17. <2036> 金先物Ｗブル 2781 -49.9 244000
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2725 147.7 60680
19. <1489> 日経高配５０ 2694 16.2 3305
20. <1328> 野村金連動 2315 -36.2 19175
21. <1358> 上場日経２倍 2217 166.8 109800
22. <1326> ＳＰＤＲ 2201 -26.4 74220
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1905 -15.6 394.6
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1893 -13.3 2182.0
25. <314A> ｉＳゴールド 1740 -53.2 382.8
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1618 87.7 69600
27. <1398> ＳＭＤリート 1526 -39.2 2097.5
28. <1541> 純プラ信託 1523 7.3 10630
29. <1655> ｉＳ米国株 1440 -24.4 771.8
30. <200A> 野村日半導 1108 -10.1 3411
31. <1671> ＷＴＩ原油 1057 23.9 3420
32. <473A> ニ日経２２５ 1009 100800.0 1175
33. <1346> ＭＸ２２５ 965 72.3 60530
34. <2559> ＭＸ全世界株 955 58.9 26930
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 875 103.5 30840
36. <1623> 野村鉄鋼非鉄 856 154.8 66890
37. <1571> 日経インバ 848 -35.1 355
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 835 -47.1 1103
39. <2564> ＧＸ高配日株 752 482.9 3684
40. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 723 78.1 56590
41. <1478> ｉＳ高配当 701 117.7 5187
42. <1356> ＴＰＸベア２ 633 37.3 132.1
43. <1545> 野村ナスＨ無 559 8.3 39270
44. <2631> ＭＸナスダク 548 277.9 27825
45. <2243> ＧＸ半導体 542 -3.9 3087
46. <1673> ＷＴ銀 521 -24.4 12790
47. <2646> ＧＸメタ日株 514 102.4 4084
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 483 117.6 106
49. <1629> 野村商社卸売 483 7.6 142450
50. <2634> 野村ＳＰＨ有 443 91.8 2901
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース