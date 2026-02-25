25日の日経平均株価は前日比1262.03円（2.20％）高の5万8583.12円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は875、値下がりは657、変わらずは60。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を533.47円押し上げ。次いで東エレク <8035>が185.51円、ファストリ <9983>が67.39円、フジクラ <5803>が54.65円、ファナック <6954>が32.26円と続いた。



マイナス寄与度は47.33円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が15.51円、ニトリＨＤ <9843>が5.43円、しずおかＦＧ <5831>が4.09円、イオン <8267>が3.71円と並んだ。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、不動産業、ゴム製品が続いた。値下がり上位には鉄鋼、銀行業、鉱業が並んだ。



株探ニュース

