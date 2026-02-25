25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数346、値下がり銘柄数215と、値上がりが優勢だった。



個別ではＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、海帆<3133>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>がストップ高。マイクロ波化学<9227>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス<3063>、日本ファルコム<3723>、シンバイオ製薬<4582>、オンコリスバイオファーマ<4588>、日本ナレッジ<5252>など10銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、アスタリスク<6522>、Ｓ＆Ｊ<5599>、セルシード<7776>は値上がり率上位に買われた。



一方、バリュークリエーション<9238>がストップ安。アクセルマーク<3624>、フィスコ<3807>、フラー<387A>、ペイクラウドホールディングス<4015>、バンク・オブ・イノベーション<4393>など20銘柄は昨年来安値を更新。イーディーピー<7794>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、窪田製薬ホールディングス<4596>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、エアークローゼット<9557>は値下がり率上位に売られた。



