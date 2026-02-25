25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比44.9％増の4941億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同76.8％増の3891億円だった。



個別ではグローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、上場インデックスファンド２２５ <1330> など63銘柄が新高値。楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が6.34％高、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> が5.83％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が5.56％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.89％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.80％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.18％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1262円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2657億7700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1573億5900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が309億8900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が217億3100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が172億3000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が168億400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が155億8300万円の売買代金となった。



