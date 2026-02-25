山本圭壱「こんな58歳の誕生日でした」 遠藤章造、田村淳ら豪華芸人仲間＆家族に祝福されるバースデーショット公開「めちゃくちゃ幸せそう」「素敵な家族と仲間と…最高ですね！」

山本圭壱「こんな58歳の誕生日でした」 遠藤章造、田村淳ら豪華芸人仲間＆家族に祝福されるバースデーショット公開「めちゃくちゃ幸せそう」「素敵な家族と仲間と…最高ですね！」