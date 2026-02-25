山本圭壱「こんな58歳の誕生日でした」 遠藤章造、田村淳ら豪華芸人仲間＆家族に祝福されるバースデーショット公開「めちゃくちゃ幸せそう」「素敵な家族と仲間と…最高ですね！」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）が24日、自身のSNSを更新。前日に誕生日を迎えた山本は、「こんな58歳の誕生日でした」とつづり、豪華芸人仲間や妻でタレントの西野未姫（26）、長女・にこりちゃん（1）に祝福される写真を公開した。
【写真・動画】「めちゃくちゃ幸せそう」妻・西野未姫＆1歳長女＆芸人仲間に誕生日を祝福される山本圭壱
投稿では、「Happy Birthday」のガーランドや「58」の数字バルーンを背景に、遠藤章造、庄司智春、田村淳、ペナルティ・ワッキーら芸人仲間と笑顔で並ぶ集合写真を披露。リラックスした雰囲気のなか、にぎやかな誕生日会の様子がうかがえる。
さらに、家族に囲まれた写真も公開。いちごがたっぷりのバースデーケーキを前に、ろうそくの灯りを見つめる姿や、西野と並びにこりちゃんを抱きかかえた3ショットなど、ほほ笑ましいひとときも収められている。
コメント欄には「素敵な58歳の始まりですね！」「めちゃくちゃ幸せそう」「4枚目2人そっくり」「素敵な家族と仲間と…最高ですね！」「第二子も生まれるってことなのでこれからも頑張ってください！」「皆さんいい顔してる」など、祝福や温かな声が寄せられている。
山本は2022年11月に西野と結婚。当時、山本が54歳、西野が23歳で“31歳の年の差”が話題となった。24年10月に第1子長女・にこりちゃんが誕生し、今年1月4日には第2子妊娠を報告。現在は1児の父として、SNSで家族との日常もたびたび発信している。
