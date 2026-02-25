24時間、不安や悩みの相談を受け付ける「いのちの電話」では毎年3月に自殺傾向が最も高くなることから、熊本市で自殺予防についての講演会を開きました。



「熊本いのちの電話」などが主催し行われた講演会では、自殺予防の研究に取り組む東京都立大学の勝又陽太郎准教授が「自死を悼むことと防ぐこと」と題して話しました。

ことしは、自殺対策基本法が制定されて20年を迎えます。



勝又准教授が全国のデータを分析したところ、この20年間の自殺による全国の死亡率は、中高年の男性と高齢者で減るも、小・中・高校生が増え、依然、深刻な問題と受けとめています。





「熊本いのちの電話」には1日平均33件の相談が寄せられ、およそ15％が自殺に関する内容だということです。勝又陽太郎准教授は、「本人の孤独感とか誰かの迷惑になっている感覚とかこういうものを和らげていくというのが自殺対策で求められる最初のステップ。「いのちの電話」の仕事はこういうことをやっているんだと思う。」と述べました。また、悩みを抱えている人には専門的な支援と身近なコミュニティのバランスが大事で、自死について自由に語れる場も必要だと話しました。

365日24時間受け付ける「熊本いのちの電話」番号は096-353-4343です。