Âîµå¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÂåÉ½¤¬·èÄê¡¡½÷»Ò£µÏÈÌÜ¤ÏÄ¹ºêÈþÍ®¤òÁª½Ð¡¡°ËÆ£ÈþÀ¿¡¢ÂçÆ£º»·î¤ÏÁª¤Ð¤ì¤º
¡¡ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¡Ê£´·î£²£¸Æü¡Á£µ·î£±£°Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃË½÷³Æ£µÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯ºÇ¾å°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê£²£²¡Ë¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´ÆüËÜ²¦¼Ô¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡Ê£±£¸¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢¹ñÆâÁª¹Í²ñÍ¥¾¡¤Î±§ÅÄ¹¬Ìð¡Ê£²£´¡Ë¡á¶¨ÏÂ¥¥ê¥ó¡á¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯²½ËÜÉô¿äÁ¦¤Ç¸Í¾åÈ»Êå¡Ê£²£´¡Ë¡á°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡á¤È¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê£²£²¡Ë¡á°¦ÃÎ¹©Âç¡á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯ºÇ¾å°Ì¤ÇÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ñÆâÁª¹Í²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÌÌ¼êÑÛ¡Ê£±£¸¡Ë¡á»³ÍÛ³Ø±à¹â¡á¤¬½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¶¯²½ËÜÉô¿äÁ¦¤Ç¡¢ºò½©¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê£²£·¡Ë¡á¥Ç¥ó¥½¡¼¥Ý¥é¥ê¥¹¡¢Ä¹粼ÈþÍ®¡Ê£²£³¡Ë¡áÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡á¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í´ð½à¤Ç¤Ï¡Ê£±¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ºÇ½ªÆü¤Î£²½µ´ÖÁ°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë½µ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¾å°Ì¼Ô£±Ì¾¡¢¡Ê£²¡Ë£²£¶Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¼Ô£±Ì¾¡¢¡Ê£³¡Ë£²·î¤Î¹ñÆâÁª¹Í²ñÍ¥¾¡¼Ô£±Ì¾¡¢¡Ê£´¡ËºòÇ¯£±£°·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¶¯²½ËÜÉô¿äÁ¦£²Ì¾¤òÁª½Ð¤·¡¢¡Ê£µ¡Ë½ÅÊ£¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»Ä¤ê¤ÎÏÈ¤ò¶¯²½ËÜÉô¿äÁ¦¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÏÁª¹Í´ð½à¤Ë¤è¤êÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¢ÌÌ¼ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¼Ô¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤Î£±£°°Ì¡¦ÁáÅÄ¡¢£±£±°Ì¡¦¶¶ËÜ¤òÁª½Ð¡£»Ä¤ê£±ÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Î£×£Ô£Ô¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥ê¥å¥Ö¥Ë¥ã¥ÊÂç²ñ¤ÇÃæ¹ñÀª¤ò£³Ï¢ÇË¤·½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÌö¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸½À¤³¦¥é¥ó¥¯£±£¶°Ì¤ÎÄ¹ºê¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤ÇÆüËÜÀª£²ÈÖ¼ê¤Î£¹°Ì¡¦°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡¢£´ÈÖ¼ê¤Î£±£²°Ì¡¦ÂçÆ£º»·î¡Ê£²£±¡Ë¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡á¤é¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÖÇ¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Î£²£´Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÃË»Ò¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤ËÇÔ¤ì¤Æ£¸¶¯¡£½÷»Ò¤Ï·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÀËÇÔ¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£