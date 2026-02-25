米メディアで紹介

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）が、愛用する美容アイテムに言及。スキンケアに関しては、日本製品を好んで使用しているという。

リウはショートプログラム（SP）3位発進から、フリーでほぼ完璧な演技を披露。逆転で金メダルに輝いた。表彰式の直前にはリップオイルを手に持ち、メイク直しを施したことが話題に。演技だけでなく、美容シーンでも注目を浴びている。

米国「ニューヨーク・マガジン」誌の女性向けファッション・ライフスタイル・デジタルメディア「ザ・カット」は「アリサ・リウが“最後の一滴”まで使い切る、愛用ビューティーアイテム」との見出しで、オンライン取材で得た情報を基に愛用品を伝えている。

「午前中のルーティン」として「朝はだいたい7時半に起き、午前中に1時間ほどトレーニング。コーヒーは味が好きじゃないから飲まないの」と明かした上で、「スキンケアに関しては、朝は日焼け止めしか使わないの。資生堂の“アネッサ スキンケアUVミルク”をね」と紹介。日本製の日焼け止めをこよなく愛しているようだ。



（THE ANSWER編集部）