『略奪奪婚』“千春”内田理央、関係者全員集合で戦慄 ネットは興奮「ド修羅場」「地獄の構図」（ネタバレあり）
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第8話が24日深夜に放送され、関係者が全員集合する驚きの展開を迎えると、ネット上には「アツすぎる！」「ド修羅場だぁ!!」「地獄の構図」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】千春（内田理央）×司（伊藤健太郎）×えみる（中村ゆりか）×梅田（川島鈴遥）の泥沼四画関係に
念願の子どもを授かり大喜びのえみる（中村）は父親と母親を家に呼びパーティーを開くが、無精子症であることが分かった司（伊藤）は素直に喜ぶことができないでいた。千春（内田）はえみるのセフレ・海斗（ISSEI）から証拠を入手し、前回のえみるの妊娠が司ではなく海斗との子どもだったという確信を得る。
そんな中、えみるは夫の司が経営するクリニックの従業員から、事務員の梅田（川島鈴遥）が司に「好きなんです」と思いを告げる映像を提供される。一方の梅田は、司が無精子症であることを裏付ける検査結果を手に入れていた。
第8話のクライマックスでは、千春がえみるの“不貞の証拠”を持って司と対峙することを決意。クリニックにやってきた千春を、事務員の梅田は何も知らずに患者として対応する。するとそこへ突然えみるがやってくる。さらに診察室から司が姿を見せると、千春は苦悶の表情で持っていたペンを握りしめるのだった…。
千春と元夫の司、司の現在の妻・えみる、そして司の不倫相手・梅田が一堂に会したところで第8話が幕を下ろすと、ネット上には「ひぃぃぃいいいい恐怖!!三つ巴やぁぁぁ!!」「アツい！アツすぎる！」「ド修羅場だぁ!!」「地獄の構図」「今絶対に揃ってはいけない四人だ」などの反響が寄せられた。
