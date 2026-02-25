巨人の田中瑛斗投手が那覇キャンプ最終クール初日の２５日、日テレジータスのキャンプ中継に登場。自身のコーナー「新加入選手集まれ！エイトピア！」に出演し、新加入した松本剛外野手との軽快なやり取りを見せた。

新入団選手を紹介するコーナー。田中瑛は２０１７年にドラフト３位で日本ハムに入団してから２０２４年までの７年間、松本と日本ハムで共闘し、２シーズンぶりに同僚となった。紹介を任されると「とにかく優しい外野手って感じです」。あまりにもざっくりとした紹介に２人は大笑いだった。

右腕から、新天地に慣れてきたかと聞かれた松本は「だいぶ慣れました。でも、まだまだふわふわするところはあるんですけど、それこそ瑛斗とかジョージ（佐々木）とかのおかげでなじめてます」と感謝した。

すると田中瑛は「いつもさみしがり屋なのかわからないんですけど、大浴場行きたいとか、サウナ行きたいとか飯行きたいとか僕ばっか誘ってくるんですよ」と暴露。松本は１人でいるよりも田中瑛や佐々木と一緒にいることでチームメートが話しやすくなるという考えを説明すると、右腕は「いつも一緒に連れて行かされるんですけど」と言いつつ「かわいい先輩です」とまんざらでもない表情だった。