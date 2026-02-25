ネプチューンの堀内健、タレントの朝日奈央らが２５日、都内で「ビックカメラ」の新オリジナルブランド記者発表会に出席した。

「ビックアイデア」という新たなブランドを立ち上げ、ドライヤーやヘアアイロン、タオルなど多様なプロダクトを発売する。２人はビックカメラを象徴した赤い衣装で登壇。最近買った家電について朝日が「掃除機と最新ゲーム機器、くるくるドライヤーとかお世話になってます」と感謝すると、堀内も「掃除機とポータブルの薄型テレビ。箱根の露天風呂に置いてあったものがほしいなと思って有楽町のビックカメラさんの閉店間際に行きました」と振り返った。

自由にボケまくる堀内に的確なツッコミを入れる朝日のやりとりで、この日のイベントも終始笑いが起こる展開。堀内は「出川（哲朗）さんから聞いた話」としてバラエティーの毒舌バトルで目に涙をためながら悪口を言っていたエピソードを紹介し「この子、いい子だなと思った」と朝日の人間力をべた褒め。「結婚するときさぞかし大ニュースになると思ったら、思ったより世の中が騒がなかった」と補足説明し、朝日から「何の説明ですか！」と突っ込まれていた。