ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤³¡Á¤¤¡ª¡ª¡×¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°20¼þÇ¯¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¡£¡ÖBC¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¿´¤«¤é¤ÎÂº·É¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬¡¢3·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤³¡Á¤¤¡ª¡ª¡×¤¬¡¢¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Î20¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¤Ð¤Ã¤Á¤³¡Á¤¤¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤Ï¡¢ºÐ·î¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÊÁ¤ä¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»öÊÁ¤È¡¢º£¤«¤é¤Ç¤â¡¢º£¹¹¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡¢¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤ª¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÇÍ°ÕµÁ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¿Æ°¦¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡¢¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤Æ¤¢¤ë²Î¤Ç¤¹¡£
Ìîµå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥®¥é¥®¥é¤È¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯Áª¼êÃ£¤ÎÌöÆ°¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤Á¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¤Ð¤Ã¤Á¤³¡Á¤¤¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦²Î¤òÄ°¤¤¤¿¸å¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
BC¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡¢¿´¤«¤é¤ÎÂº·É¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Ê¤ª¡¢¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËÜ³Ú¶Ê¤Îµ¯ÍÑ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢7·î4Æü¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à³«ºÅ¤äµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤³¡Á¤¤¡ª¡ª¡×
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add / Pre-save¥ê¥ó¥¯¡§https://jvcmusic.lnk.to/Bacchikooi
¢¨¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°20¼þÇ¯¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°
¢§¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.bc-l.jp/lp/bcl20th/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°»öÌ³¶Éê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
bcl@j-b-m.jp
¡ãBC¥ê¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ä
¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¡ÊBaseball Challenge League¡Ë
2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï9¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê9µåÃÄ¤Ç¸ø¼°Àï¤òÍ½Äê¡£
MLB¤äNPB¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Î°éÀ®¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±¿±Ä¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¤È¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ä
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
½Ð±é¡§ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥º
ÀÊ¼ï¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \6,600¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡¢ÀÇ¹þ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:15 / ³«±é19:00
https://www.office-augusta.com/pistol/live.html
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook