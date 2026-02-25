バーチャルシンガー・花譜が、新曲「周波数0の合言葉」を本日配信リリースした。本楽曲は、5月27日に発売される5thアルバム『深愛』からの先行配信楽曲である。

「周波数0の合言葉」は、“届くはずのない想い”や“それでも繋がろうとする心”を描いた一曲だという。感情をすくい上げるようなサウンドと、花譜の繊細かつ芯のある歌声が重なり、静かな熱を帯びた楽曲に仕上がっているとのことだ。

「周波数0の合言葉」ジャケット写真

本楽曲は、小説・音楽・ライブが連動するアルバム『深愛』の物語において、世界観の入口とも言える重要なポジションを担う一曲で、MVでは、小説のストーリー性を映像表現として拡張。アルバム全体へと繋がる物語の「合言葉」として、リスナーを『深愛』の世界へと誘う作品になっているという。

5thアルバム『深愛』は、プロジェクトと起点となった小説『カミュの歌鳥 花譜小説集と、、2026年3月1日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されるワンマンライブ＜宿声 / 深愛＞と連動し、“物語として体験するアルバム”をコンセプトに壮大な構想のもとに描かれた作品になっているとのこと。

作品の始動と合わせて、特設サイトもオープンされた。サイトではPALOW.描き下ろしの新ビジュアルや花譜本人のコメントなどをいち早く楽しむことができるので、ぜひチェックしてほしい。

なおアルバムには全15曲を収録しており、Taku Inoue、岡嶋かな多をはじめとする気鋭のクリエイター陣が参加し、最新のJ-POPサウンドから、主人公の内面を吐露するようなバラードまで、多彩な楽曲がラインナップされている。

◾️5thアルバム『深愛』

2026年5月27日（水）発売

購入：https://kaf.kamitsubaki.jp/transcendent-love/ 通常盤 ▼「深愛」α Special Box 17,600円（税込）＊初回生産限定盤

・ 小説『カミュの歌鳥 花譜小説集』（中村紬 著）

・オリジナルビジュアルブック

・しおり

・アクリルスタンド

＋

「深愛」α 同内容を同梱

・ポストカード（3枚セット）

・メタルバッジ

・メモ帳

・通常盤CD（4形態共通） ▼「深愛」α 6,100円（税込）＊初回生産限定盤

・ポストカード（3枚セット）

・メタルバッジ

・メモ帳

・通常盤CD（4形態共通） ▼「深愛」β 6,100円（税込）＊初回生産限定盤

・ステッカー（3枚セット）

・アクリルキーホルダー

・コースター

・通常盤CD（4形態共通） ▼「深愛」通常盤CD 3,300円（税込）

・15曲入り ▼CD収録内容

1.愛を探しに（Instrumental）

2.エコーノイズ

3.明滅

4.乳白の宇宙

5.愛想

6.学園戦線

7.そばにいていいよ

8.君は水、私は魚

9.私の在処

10.コネクト

11.周波数0の合言葉

12.エラーソング

13.ありふれてたい

14.オーギュメント

15.私の名前は（Instrumental）

◾️小説『カミュの歌鳥 花譜小説集』 著者：中村 紬

発売日：2026年5月27日（水）予定 ※電子書籍同時配信予定

発行：株式会社KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000292/ ▼著者プロフィール

中村 紬（なかむら つむぎ）

東京都在住。ライター、編集者として活動しながら、精力的に執筆活動を行い、WEBを中心に活躍。他の作品に『クロスの行方 ―DUSTCELL小説集―』がある。