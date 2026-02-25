ディズニー・チャンネルの「リジー Lizzie」で女優のヒラリー・ダフ演じる主人公の父サム役を演じた俳優のロバート・キャラダインが死去した。71歳だった。「20年近くに及ぶ双極性障害との闘病生活」の末に自ら命を絶ったことを兄で俳優のキース・キャラダインら遺族が発表した。



デッドラインに掲載された声明にはこう書かれている。「愛される父、祖父、おじ、兄弟であったロバート・キャラダインがこの世を去ったことを深い悲しみと共にお知らせいたします」「とても暗く感じることもあるこの世界で、ロバートはいつも周囲の人たちにとっての灯台のような存在でした」「私たちはこの美しい魂を失ったことに深い悲しみを抱いています。また、ロバートが約20年にわたり双極性障害と勇敢に闘い続けたことを、ここに心から称えたいと思います」「彼の経験が精神疾患に光を当て、それにまつわる偏見に向き合うきっかけとなることを願っています」



ロバートは1972年にジョン・ウェイン主演の「11人のカウボーイ」で映画デビュー。ジェーン・フォンダとジョン・ヴォイト主演のアカデミー賞受賞作「帰郷」に出演した。73年にはマーティン・スコセッシ監督作「ミーン・ストリート」に出演、80年作「ロング・ライダーズ」では兄で俳優のデヴィッド・キャラダインとキースと共演した。「ナーズの復讐」で主役を演じたほか、ドラマ「リジー Lizzie」とその映画版「リジー・マグワイア・ムービー」でリジーの父親役としておなじみの顔となった。



