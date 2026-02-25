経営課題をその場で持ち寄り、協業の形まで具体化する決裁者向けイベントが2026年春に開催されます。

「アライアンス・マッチング大会 2026」は、名刺交換ではなく合意形成まで進める実装型フォーマットが軸です。

販路不足や商品開発の停滞を短期間で動かしたい企業にとって、検討から実行へ切り替える場になっています。

パジャ・ポス「アライアンス・マッチング大会 2026」

開催日：2026年4月21日（火）開催時間：13:30〜18:30（受付13:00〜）懇親会：18:30〜20:00定員：15社限定参加費：33,000円（税込）

株式会社パジャ・ポスは、経営者向けの実践支援を手がける事業者です。

このイベントは事前審査制で運営され、申込導線にはMyASP運用フォームが使われています。

会場は東京都内で、参加確定後に案内される形式です。

監修者・池本克之氏の実装型メソッド

監修者：池本克之氏コンサルティング実績：1,000社以上

池本氏は組織学習経営を軸に、黒字化や営業改革を現場実装してきたプロ経営者です。

上場企業の経営幹部経験を背景に、協業で起きやすい収益配分や責任範囲の論点を実務目線で整理します。

理論説明だけで終わらず、動く設計図に落とし込む進行がこの大会の核です。

当日プログラムと合意形成フロー

第1部セミナー：13:30〜14:00ホストプレゼンテーション：14:00〜15:00個別商談・スキーム設計：15:00〜17:20第2部セミナー：17:30〜18:20

午前型の知識インプットではなく、午後に商談と設計を連続させる構成で意思決定速度を高めます。

収益化の前提条件をその場で詰めるため、通常は数週間かかる論点整理を1日で前進させやすくなっています。

講義と対話を往復しながら、実行可能な協業案へまとめる流れです。

参加対象とキャンセル規定の実務ポイント

参加対象：経営者・決裁者限定参加人数上限：1社2名まで開催8日前までのキャンセル：全額返金7日前〜前日キャンセル：参加費の50%当日キャンセル：返金不可

情報収集のみを目的とした参加は対象外となり、協業実行の意思が参加条件として明示されています。

決裁者が同席する設計なので、方向性が合えば翌週から実務着手しやすい点が特徴です。

短期で提携を組みたい企業ほど、事前に自社の提供価値を言語化して臨むほど成果が出やすくなります。

単独成長の限界が見えやすい局面では、協業の設計精度が売上速度を左右します。

本大会は「誰と会うか」より「何を決めるか」に重心を置いた構成で、実務推進に直結しやすいイベントです☆

決裁者同士で協業を売上化へ進める実践会！

パジャ・ポス「アライアンス・マッチング大会2026経営者版」の紹介でした。

よくある質問

Q. アライアンス・マッチング大会 2026の開催日はいつですか。

2026年4月21日（火）に開催されます。

Q. 参加費はいくらですか。

参加費は33,000円（税込）です。

Q. 1社あたりの参加人数に上限はありますか。

1社2名まで参加できます。

