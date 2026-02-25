即納PCも中古特価もて狙える店舗祭！パソコン工房「特別セール超大感謝祭と新生活応援キャンペーン」
東北エリアでPCをまとめて見比べたい週に、ちょうど重なる店舗セールが始まります。
パソコン工房の4店舗で開催される「超 大感謝祭」は、即納PCから中古まで一気にチェックできる構成です。
買い替え需要が高まる時期に、下取りや還元施策まで重ねて使えるのが今回のポイントです。
パソコン工房「東北4店舗 超 大感謝祭」
パソコン工房は、パソコン販売から修理サポート、中古買取まで対応するPC専門店ブランドです。
同ブランドの東北4店舗では、店頭スタッフに相談しながら用途別に構成を選べる販売体制が整っています。
今回のセールは、ゲーミング用途とビジネス用途の両方を同じ期間内で比較しやすい企画です。
中古買取強化と会員向け査定特典
対象機器：ゲーミングPC・デスクトップPC・ノートPC対象パーツ：CPU・マザーボード・メモリ・グラフィックスカード会員向け特典上限：最大3万円分相当
買取強化施策は、買い替え前の旧機材を次の予算へ回しやすい設計です。
ゲーミングPC本体だけでなく主要パーツも対象なので、段階的なアップグレードを考える人にも使いやすくなっています。
査定と購入を同日に進めやすいのが店舗型の強みです。
Windows 11乗り換え支援の内容
Windows 10サポート終了日：2025年10月14日下取り還元上限：最大5万円分相当アップグレード工賃：5,000円
サポート終了タイミングが明確になったことで、業務PCの移行計画を前倒しする企業も増えています。
下取り還元と診断サービスを組み合わせることで、初期費用を抑えて移行しやすい流れです。
Windows 11標準搭載モデルを軸に選べるため、選定時間の短縮にもつながります。
新生活アップグレード還元フェアの活用軸
開催期間：2026年2月10日〜3月4日還元額：1点あたり2,000円分相当還元上限：最大8,000円分相当保証同時加入プログラム還元上限：最大2万円分相当
購入時にメモリやストレージを同時に強化する人にとって、還元を受けながら実用構成へ寄せやすい内容です。
保証プログラムとの組み合わせで還元幅が広がるため、長期利用を前提にした購入と相性が良い施策となっています。
新生活開始前に環境を整える層にとって、時期と条件が合わせやすいキャンペーンです☆
今回はセール本体だけでなく、買取・乗り換え・アップグレードの3本柱を同時に使えるのが大きな魅力です。
東北4店舗で実機を見ながら比較できるので、用途が固まり切っていない段階でも判断しやすくなります。
即納PCも中古特価もまとめて狙える店舗祭！
パソコン工房「特別セール超大感謝祭と新生活応援キャンペーン」の紹介でした。
よくある質問
Q. 超 大感謝祭の開催期間はいつですか。
2026年2月21日から2月27日までです。
Q. 東北で開催される店舗は何店舗ですか。
仙台泉店、山形店、福島店、郡山うねめ通り店の4店舗です。
Q. 新生活応援アップグレード還元フェアの最大還元額はいくらですか。
対象条件を満たした場合は最大8,000円分相当です。
