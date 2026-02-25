2026年2月20日、医療機関の人手不足を受付業務から見直す業務改善情報が公開されました。

求人難が続くなかで、採用強化だけに頼らず運営を安定させる視点がテーマです。

会計や電話対応の混線をほどく「仕組み化」の考え方が、いま改めて注目されています！

シスポ「医療受付の仕組み化とOWEN活用メソッド」

情報公開日：2026年2月20日会社設立：2015年10月1日所在地：京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 京都山科ビル5F医療機関サポート実績：2,500件以上

OWENは、クリニック会計の流れを整える医療向けセミセルフレジです。

提供元のシスポは、医療会計システムと現場運用の両面で医療機関を支援してきた事業者です。

今回の発信は、受付のマルチタスクを構造的に減らし、人手不足の連鎖を止める実務アプローチを整理した内容です。

受付のマルチタスクが生む運営リスク

主な同時対応業務数：4項目（会計・電話対応・予約管理・保険証確認）

受付は窓口対応だけで完結せず、事務処理と接遇が同時進行する負荷の高いポジションです。

ミスを避けたい緊張が続くと、スタッフの疲弊と離職につながりやすくなります。

結果として患者対応の質と新患受け入れの余力が落ち、院内全体の生産性まで下がる構図です。

人手不足時代に効く3つの仕組み化アプローチ

改善アプローチ数：3つ（会計自動化・受付デジタル化・案内業務の視覚化）キャッシュレス対応手段数：3種類（クレジットカード・電子マネー・QR決済）

1つ目はセミセルフレジやPOS導入で、会計処理の手作業を減らす方法です。

2つ目はWEB予約やWEB問診の導入で、電話と紙中心の受付処理を圧縮する方法です。

3つ目は掲示物やPOPで案内を標準化し、同じ説明の反復負担を軽くする方法です。

OWEN活用で目指す現場の変化

公式事例の改善幅：締め作業10分の1短縮公式事例の改善幅：締め作業6分の1短縮

OWENは、スタッフが会計登録を行い患者が支払い操作をするセミセルフ方式を採用しています。

金銭授受の工程を整理できるため、違算リスクの抑制と窓口導線の安定化を同時に進めやすくなります。

受付が落ち着くと接遇の質に意識を戻しやすくなり、定着率改善にもつながる運営基盤です。

人手不足対策は採用施策だけでなく、業務の詰まりを先に外す設計で結果が変わります。

受付を仕組みで整える視点は、スタッフと患者の双方にとってストレスを減らす実装論です。

【離職とミスを減らす受付改革の具体策！

シスポ「医療受付の仕組み化とOWEN活用メソッド完全ガイド実践版」】の紹介でした。

