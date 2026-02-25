½»¤ß¿´ÃÏ¤È»ñ»ºËÉ±Ò¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¨¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¡ª¥Ö¥é¥ó¥º¡ÖÃæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¡×
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡ÖÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤ò¡¢Æ±¤¸¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸«Èæ¤Ù¤¿Ê¬ÀÏ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¾å¾º¶ÉÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¼Íî¶ÉÌÌ¤ÎÂÑÀ¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢½»¤ßÂØ¤¨ÌÜÀþ¤Ç¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÄ´ºº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥º¡ÖÃæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¡×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2017Ç¯1·î¡Á2026Ç¯1·îÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¥Ç¡¼¥¿¡§Á´¹ñ14Ëü3,000ÅïÄ´ººÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼Ä´ººÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¡§ÅìµþÅÔ23¶è
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¡¼¥¿ÈÎÇä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥º¤È¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¡¢Î©ÃÏÊ¬ÉÛ¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤ò²£ÃÇÈæ³Ó¤·¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¥é¥¤¥ó¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¿ä°ÜÈæ³Ó¤Ç¸«¤¨¤ë»ñ»ºÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É
¥Ö¥é¥ó¥º¡§2016Ç¯12·î Ìó103Ëü±ß/Ö¥Ö¥é¥ó¥º¡§2025Ç¯12·î Ìó273Ëü±ß/Ö¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¡§2016Ç¯12·î Ìó96Ëü±ß/Ö¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¡§2025Ç¯12·î Ìó300Ëü±ß/Ö¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¾å¾ºÇÜÎ¨¡§3.12ÇÜ
2016Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥º¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î10Ç¯¾å¾º¤¬Ìó1.7ÇÜ¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥º·Ï¤Î¿¤ÓÉý¤Ï»Ô¾ìÊ¿¶Ñ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¤Ç¤â2022Ç¯°Ê¹ß¤Î¾å¾º³ÑÅÙ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¼Â¼û¤ÈºÆ³«È¯¼ûÍ×¤ÎÎ¾Êý¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÀÆ°¤¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¡µë¥¨¥ê¥¢Ê¬ÉÛ¤¬»Ù¤¨¤ë²¼ÍîÂÑÀ
23¶èÆâ¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¡§7Êª·ï¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¼ç¤ÊÊ¬ÉÛ¥¨¥ê¥¢¡§Ë½§¡¦¼Ç±º¡¦Âçºê¡¦ÆîÀé½»¡¦Ê¸µþ¾®Æü¸þ¡¦½ÂÃ«ºùµÖ¡¦»°²ÏÅç¥Ö¥é¥ó¥º½ÂÃ«ºùµÖ¡§33³¬·ú¤Æ
¶¡µë¤¬Ä¶ÅÔ¿´°ìÅÀ½¸Ãæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ëÆî¡¦¾ëÀ¾¤Î¼Â¼û¥¨¥ê¥¢¤ÈºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¬»¶ÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¡¢2018Ç¯½©¤Î¶âÍ»°ú¤Äù¤á·üÇ°¤ä2020Ç¯¤Î¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯½é´ü¤Ç¤â²Á³Ê¤ÎÊø¤ì¤¬¾®¤µ¤¤·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¤àÌÜÅª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇäµÑ»þ¤ÎÇã¤¤¼êÁØ¤ò¹¤¯³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥º¤ÎÉ¾²Á¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½»´Ä¶½Å»ë¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤È¡¢·ÐÇ¯Í¥²½¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÁÇºàÁªÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤ë´ÉÍý±¿ÍÑ¤¬¡¢Ê¬¾ù»þ¤ÎÀß·×°Õ¿Þ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥»¡¼¥ë»þ¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¶¥Áè¤è¤ê¤â¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÀß·×¤¬Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Î¼´¤È¤·¤ÆÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
½»¤ß¿´ÃÏ¤È»ñ»ºËÉ±Ò¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¨¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¡ª
¥Ö¥é¥ó¥º¡ÖÃæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥Ö¥é¥ó¥º Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2017Ç¯1·î¡Á2026Ç¯1·î¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ö¥é¥ó¥º Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤ÏÁ´¹ñ14Ëü3,000Åï¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ö¥é¥ó¥º Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
Ä´ººÂÐ¾Ý¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥Ö¥é¥ó¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥º¥¿¥ï¡¼¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ö¥é¥ó¥º Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡©
Ä´ººÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÏÅìµþÅÔ23¶è¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ½»¤ß¿´ÃÏ¤È»ñ»ºËÉ±Ò¤òÆ±»þ¤ËÁÀ¤¨¤ëÊ¬ÀÏ·ë²Ì¡ª¥Ö¥é¥ó¥º¡ÖÃæ¸Å»Ô¾ì¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤Î¼ÂÎÏ¡× appeared first on Dtimes.