最近韓国で流行している「ドバイもちもちクッキー」（ドゥチョンク）などのデザート類を販売する飲食店やアイスクリーム無人販売店のうち、一部の業者が食品衛生法に違反していることが分かった。

韓国食品医薬品安全処は、デザートを調理して配送・販売する飲食店やアイスクリーム無人販売店4189カ所を点検した結果、食品衛生法に違反した81カ所を摘発したと25日、明らかにした。

デザート類の配送飲食店2947カ所のうち、60カ所が摘発された。主な違反事項は、衛生帽・マスクの未着用など衛生的取扱基準の違反（12カ所）、消費期限切れ製品の保管・販売など営業者順守事項の違反（10カ所）、廃棄物容器の蓋の未設置など施設基準の違反（14カ所）、健康診断の未実施（20カ所）、基準および規格の違反（2カ所）などだ。

アイスクリーム無人販売店は1233カ所を点検し、消費期限切れ製品の保管・販売など衛生的取り扱い基準に違反した21カ所を突き止めた。

食品医薬品安全処によると、点検とともに配送飲食店で販売されているドゥチョンク・チョコレートなどの調理食品計128件を回収して食中毒菌などを検査した結果、ドゥチョンク1件から黄色ブドウ球菌が基準値を超えて検出された。当局は該当の飲食店に対して行政処分を下す予定だ。

食品医薬品安全処は、配送飲食店の衛生および安全管理を強化するため、2021年から多消費品目を対象に集中点検を行っている。あわせて消費傾向を考慮し、点検対象をより多くの品目へと持続的に拡大している。