山形で続いてきたGK育成活動が、2026年も地域一体で動き出しています。

藤嶋栄介GKクリニックは、プロ選手の技術指導を通じて子どもたちの挑戦心を育てるプロジェクトです。

山形・米沢・酒田の3エリア開催を視野に、運営準備と支援募集が同時進行中！

藤嶋栄介GKクリニック2026「山形で夢と挑戦をつなぐ地域育成プロジェクト」

プロジェクト公開日：2026年2月20日開催予定エリア：山形・米沢・酒田開催予定時期：2026年7月〜山形開催年数：5年目（予定）

藤嶋栄介GKクリニック2026は、山形・米沢・酒田で子どもたちに夢と挑戦する心を届ける地域育成プロジェクトです。

実行者の滝本義貴さんは山形で美容室を経営しながら、藤嶋栄介選手の想いに共感して運営を支えています。

モンテディオ山形在籍時の感謝を土台に、地域の子どもたちへ経験を還元する取り組みとなっています。

プロ指導で育てるGK技術と挑戦マインド

藤嶋栄介選手のポジション：GK代表歴：2008年 U-16日本代表

クリニックはセービング技術だけでなく、チームワークと継続努力の価値まで学べる設計です。

専門誌でもGK育成の対談やメニュー解説が組まれており、理論と実践を行き来できる学習環境になっています。

「夢を目指す姿勢」を現場で体感できる構成！

2026開催へ向けた準備スケジュール

2026年2月上旬：クラウドファンディング開始・広報開始2026年3月中旬〜下旬：会場・備品・スタッフ最終調整2026年4月上旬：支援者への進捗報告・参加者最終案内2026年8月下旬：活動報告PDF送付・お礼メール配信

運営側は日程調整、備品リスト整理、スタッフ配置の準備を段階的に進めています。

子どもたちを安全に迎えるための環境整備を優先し、地域と連携した開催体制を構築中。

日程変更の可能性も含めた柔軟運用で進行しています。

支援リターンの内容と使い方

応援メッセージ枠：1口3,000円（複数口可）個別オンライン「PITCH-SIDE TALK」：30分 5,000円サイン入りGKグローブ：30,000円（先着1名）

応援メッセージ枠は会場費・備品・保険など、クリニック運営の基盤費用として活用されます。

個別トークは技術相談だけでなく、試合前の考え方やモチベーション管理を聞ける機会です。

支援者と活動がつながる設計で、継続開催を後押しする仕組みとなっています。

地域開催が子どもに残す価値

対象エリア：山形・米沢・酒田

プロ選手から直接声をかけてもらった経験は、練習継続の大きな原動力になりやすい特徴があります。

地元開催で保護者も参加しやすく、競技力だけでなく地域コミュニティのつながりづくりにも波及します。

子どもたちの「次の挑戦」を後押しする場として、山形開催5年目の価値がさらに高まっています。

競技技術と人間的な成長を同時に育てる取り組みだからこそ、地域ぐるみで支える意味があります。

プロの背中を近い距離で見られる機会は、将来の目標設定を具体化するきっかけにもつながります。

夢と挑戦する心を守護神の視点で育てる地域企画！

藤嶋栄介GKクリニック「山形GK育成プロジェクト2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 藤嶋栄介GKクリニック2026はどこで開催予定ですか。

山形・米沢・酒田の3エリアで開催予定です。

Q. 開催時期はいつですか。

2026年7月以降の開催が予定されています。

Q. 個別トークリターンの内容を教えてください。

藤嶋栄介選手との30分間オンラインミーティングで、支援金額は5,000円です。

